Двери открываются

Несмотря на экономические сложности 2022 года, затронувшие и строительную отрасль, число российских производителей лифтов не сократилось. Более того, продажа активов американской Otis холдингу S8 Capital привела к появлению нового сильного игрока METEOR Lift. Тем не менее перед участниками этого рынка стоят актуальные задачи скорейшей локализации компонентов, элементов архитектуры и расширения модельного ряда. А регуляторы все больше задумываются о корректировке правил участия компаний в программах замены лифтов в рамках капремонта для повышения их эффективности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Импортозамещение в лифтовой отрасли подхватил Метеор

Фото: Предоставлено пресс-службой METEOR Lift Импортозамещение в лифтовой отрасли подхватил Метеор

Фото: Предоставлено пресс-службой METEOR Lift

По данным Комитета по аналитике и статистике Национального лифтового союза (НЛС), ежегодно в России вводилось в эксплуатацию более 40 тыс. лифтов. В 2021-м показатель достигал 45,89 тыс., за предыдущие 12 месяцев — около 44. В 2021-м из этого объема 75% пришлось на лифты, произведенные в России, еще 12,6% были выпущены в Белоруссии.

По состоянию на 2021-й 20% рынка установки (9,1 тыс. единиц оборудования) в России занимал Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ), второе место с долей 16% (7,2 тыс.) было у американской Otis Elevator Company (сегодня носящей название METEOR Lift), имевшей производственные мощности в стране. Третьей с большим отрывом и долей 3% была финская KONE. Доли российского рынка остальных европейских производителей были еще меньше. На швейцарскую Schindler в 2021 году пришлось 0,7% рынка (343 единиц), на немецкую ThyssenKrupp Elevator — 1,1% (526 лифтов), на греческую Kleemann — 0,4% (182), по данным НЛС.

В 2022-м российский лифтовый рынок сократился. В связи с геополитической ситуацией из страны ушла «большая четверка» — Otis, Schindler, Thyssen и KONE. А российские производители столкнулись с нарушениями в цепочках поставок комплектующих и элементов архитектуры лифтов, что сказалось на графиках производства оборудования. Кроме того, снизилось число новых строительных проектов в связи с существенным повышением цен на строительные материалы и сокращением потребительского спроса.

Как следует из данных системы «Наш.Дом.РФ», к концу 2022 года общая площадь возводимых новостроек в Подмосковье составила 8,3 млн кв. м, что меньше на 13,5%. В Санкт-Петербурге в 2022 году строилось 7,9 млн кв. м, что на 16% меньше, чем в 2021 году. Как отмечали застройщики, из-за кризиса старт некоторых девелоперских проектов был отложен, но уже во второй половине 2022 года ситуация стала несколько меняться, а активность в строительном секторе начала постепенно восстанавливаться.

Несмотря на падение лифтового рынка в 2022 году, число местных производителей не уменьшилось. На рынке остались российские ЩЛЗ, Карачаровский механический завод, «Сиблифт», МЭЛ, «Евролифтмаш», Серпуховский лифтовый завод и белорусский «Могилевмаш». А Otis продал российские активы, включая завод в Санкт-Петербурге и производство лебедок в Щербинке, многопрофильному холдингу S8 Capital. Сделка привела к появлению нового сильного игрока в отрасли — METEOR Lift.

Острые вопросы отрасли

В текущей геополитической ситуации локализация производства компонентов и элементов архитектуры лифтов становится краеугольным камнем отрасли, в первую очередь с точки зрения обеспечения безопасности, говорят в METEOR Lift. Как отмечают в компании, сегодня при производстве лифтов на любом из российских предприятий используется порядка 30% импортных комплектующих, в первую очередь микроэлектроники и чипов. По всей России сейчас установлено и работает более 700 тыс. единиц систем вертикального транспорта, и практически в каждом из них есть иностранные компоненты.

В случае приостановки поставки иностранных компонентов в Россию все лифты страны могут остановиться в течение двух лет, предупреждают в компании. Поэтому там считают вопрос развития технологий и компонентов приоритетом и ключом к развитию отрасли. В первую очередь в локализации нуждаются безредукторные лебедки, частотные преобразователи, узлы безопасности — буферы и ограничители скорости, а также станции управления.

Кроме того, российские производители пока не могут обеспечить все требуемые рынком продукты. Коммерческие эскалаторы и траволаторы раньше закупались у «большой четверки», а сейчас рынок переориентируется на китайских производителей. Также российским производителям предстоит создание своих линеек высокоскоростных лифтов, что потребует новых значительных инвестиций. Чтобы восполнить дефицит рынка, METEOR Lift заключил эксклюзивное соглашение с китайской компанией Xizi Elevator Company на дистрибуцию всей линейки лифтов (включая скоростные и высокоскоростные), эскалаторов, траволаторов, а также отдельных компонентов. Договором также предусмотрен инжиниринг: использование компонентов, в том числе критичных при производстве и техническом обслуживании, на заводе в Санкт-Петербурге и сертификация готовой продукции Xizi Elevator и узлов безопасности. Технический персонал METEOR Lift в соответствии с международными стандартами уже проходит обучение у производителя вертикального транспорта Xizi.

Meteor принимает правила игры

Не менее актуальной, чем локализация компонентной базы и разработка современных продуктов, остается тема регулирования государственного сектора: программы замен и капитального ремонта лифтового оборудования. Сегодня в программах фондов капитального ремонта могут участвовать только российские производители. На первом этапе, предварительном отборе, который проводит министерство, отвечающее за ЖКХ в регионе, формируется реестр квалифицированных подрядных организаций на базе таких критериев, как членство в саморегулируемой организации (СРО), наличие квалифицированных специалистов, опыт оказания услуг и выполнения аналогичных работ. Второй этап — торги, где выигрывает организация, предложившая наименьшую цену.

Как отмечают в METEOR Lift, текущая система привела к тому, что сейчас на рынке замены лифтов по капремонту доминируют около 2 тыс. монтажных организаций, которые чаще всего выступают поставщиками по государственным закупкам. Такие структуры закупают лифты у заводов, вынуждая производителей снижать цены, а потом монтируют их самостоятельно, выигрывая около 75% всех тендеров по стране. Права производителя в данном случае никак не защищены, подчеркивают в METEOR Lift.

Для решения этой проблемы необходимо внести изменения в 615-ПП, которые дадут возможность участвовать в закупках по замене лифтов заводам-изготовителям, но не только в части производства, а в полном комплексе: от проектирования оборудования до сдачи его в эксплуатацию. При этом продукция заводов-изготовителей должна соответствовать критериям российского поставщика (719-ПП) или решению ЕЭК №105.

Что еще добавляет проблем?

Не менее тревожная ситуация, по мнению отраслевиков, сложилась и в области сервисного обслуживания. Необходимо кардинально менять существующие отраслевые стандарты безопасности эксплуатации лифта. «По данным Национального лифтового союза, за последние пять лет в России при передвижении граждан на лифтах произошел 331 несчастный случай, 61 из которых — с летальным исходом. И эта неутешительная статистика наглядно демонстрирует, что большинство инцидентов произошло из-за некачественного или несвоевременного технического обслуживания или предшествующего недобросовестного монтажа лифтового оборудования»,— отмечают в METEOR Lift.

Ситуация такова, что 79% рынка монтажа и сервисного обслуживания приходится на мелкие компании, которые для получения контракта на техническое обслуживание подъемного оборудования существенно занижают стоимость работ. Как результат — страдает качество обслуживания лифтов, а под угрозой находится безопасность жизни и здоровья пассажиров.

Чтобы избежать усугубления ситуации, необходимо срочно принять ряд кардинальных мер, в том числе ввести жесткие требования к специализированным компаниям, осуществляющим работы по монтажу, замене, пуско-наладке, техническому и аварийно-техническому обслуживанию. Ввести обязанность сервисных компаний использовать оригинальные запасные части для сохранения гарантийного периода на лифты, а также установить на законодательном уровне единую минимально возможную стоимость обслуживания лифтов.

Реализация предложенных изменений приведет лифтовую отрасль России к прозрачности и ответственности со стороны всех участников рынка.

Илья Вадимов