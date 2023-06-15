Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Двери открываются

Какие возможности для развития есть у лифтовой отрасли России

Несмотря на экономические сложности 2022 года, затронувшие и строительную отрасль, число российских производителей лифтов не сократилось. Более того, продажа активов американской Otis холдингу S8 Capital привела к появлению нового сильного игрока METEOR Lift. Тем не менее перед участниками этого рынка стоят актуальные задачи скорейшей локализации компонентов, элементов архитектуры и расширения модельного ряда. А регуляторы все больше задумываются о корректировке правил участия компаний в программах замены лифтов в рамках капремонта для повышения их эффективности.

Импортозамещение в лифтовой отрасли подхватил Метеор

Импортозамещение в лифтовой отрасли подхватил Метеор

Фото: Предоставлено пресс-службой METEOR Lift

Импортозамещение в лифтовой отрасли подхватил Метеор

Фото: Предоставлено пресс-службой METEOR Lift

По данным Комитета по аналитике и статистике Национального лифтового союза (НЛС), ежегодно в России вводилось в эксплуатацию более 40 тыс. лифтов. В 2021-м показатель достигал 45,89 тыс., за предыдущие 12 месяцев — около 44. В 2021-м из этого объема 75% пришлось на лифты, произведенные в России, еще 12,6% были выпущены в Белоруссии.

По состоянию на 2021-й 20% рынка установки (9,1 тыс. единиц оборудования) в России занимал Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ), второе место с долей 16% (7,2 тыс.) было у американской Otis Elevator Company (сегодня носящей название METEOR Lift), имевшей производственные мощности в стране. Третьей с большим отрывом и долей 3% была финская KONE. Доли российского рынка остальных европейских производителей были еще меньше. На швейцарскую Schindler в 2021 году пришлось 0,7% рынка (343 единиц), на немецкую ThyssenKrupp Elevator — 1,1% (526 лифтов), на греческую Kleemann — 0,4% (182), по данным НЛС.

В 2022-м российский лифтовый рынок сократился. В связи с геополитической ситуацией из страны ушла «большая четверка» — Otis, Schindler, Thyssen и KONE. А российские производители столкнулись с нарушениями в цепочках поставок комплектующих и элементов архитектуры лифтов, что сказалось на графиках производства оборудования. Кроме того, снизилось число новых строительных проектов в связи с существенным повышением цен на строительные материалы и сокращением потребительского спроса.

Как следует из данных системы «Наш.Дом.РФ», к концу 2022 года общая площадь возводимых новостроек в Подмосковье составила 8,3 млн кв. м, что меньше на 13,5%. В Санкт-Петербурге в 2022 году строилось 7,9 млн кв. м, что на 16% меньше, чем в 2021 году. Как отмечали застройщики, из-за кризиса старт некоторых девелоперских проектов был отложен, но уже во второй половине 2022 года ситуация стала несколько меняться, а активность в строительном секторе начала постепенно восстанавливаться.

Несмотря на падение лифтового рынка в 2022 году, число местных производителей не уменьшилось. На рынке остались российские ЩЛЗ, Карачаровский механический завод, «Сиблифт», МЭЛ, «Евролифтмаш», Серпуховский лифтовый завод и белорусский «Могилевмаш». А Otis продал российские активы, включая завод в Санкт-Петербурге и производство лебедок в Щербинке, многопрофильному холдингу S8 Capital. Сделка привела к появлению нового сильного игрока в отрасли — METEOR Lift.

Острые вопросы отрасли

В текущей геополитической ситуации локализация производства компонентов и элементов архитектуры лифтов становится краеугольным камнем отрасли, в первую очередь с точки зрения обеспечения безопасности, говорят в METEOR Lift. Как отмечают в компании, сегодня при производстве лифтов на любом из российских предприятий используется порядка 30% импортных комплектующих, в первую очередь микроэлектроники и чипов. По всей России сейчас установлено и работает более 700 тыс. единиц систем вертикального транспорта, и практически в каждом из них есть иностранные компоненты.

В случае приостановки поставки иностранных компонентов в Россию все лифты страны могут остановиться в течение двух лет, предупреждают в компании. Поэтому там считают вопрос развития технологий и компонентов приоритетом и ключом к развитию отрасли. В первую очередь в локализации нуждаются безредукторные лебедки, частотные преобразователи, узлы безопасности — буферы и ограничители скорости, а также станции управления.

Кроме того, российские производители пока не могут обеспечить все требуемые рынком продукты. Коммерческие эскалаторы и траволаторы раньше закупались у «большой четверки», а сейчас рынок переориентируется на китайских производителей. Также российским производителям предстоит создание своих линеек высокоскоростных лифтов, что потребует новых значительных инвестиций. Чтобы восполнить дефицит рынка, METEOR Lift заключил эксклюзивное соглашение с китайской компанией Xizi Elevator Company на дистрибуцию всей линейки лифтов (включая скоростные и высокоскоростные), эскалаторов, траволаторов, а также отдельных компонентов. Договором также предусмотрен инжиниринг: использование компонентов, в том числе критичных при производстве и техническом обслуживании, на заводе в Санкт-Петербурге и сертификация готовой продукции Xizi Elevator и узлов безопасности. Технический персонал METEOR Lift в соответствии с международными стандартами уже проходит обучение у производителя вертикального транспорта Xizi.

Meteor принимает правила игры

Не менее актуальной, чем локализация компонентной базы и разработка современных продуктов, остается тема регулирования государственного сектора: программы замен и капитального ремонта лифтового оборудования. Сегодня в программах фондов капитального ремонта могут участвовать только российские производители. На первом этапе, предварительном отборе, который проводит министерство, отвечающее за ЖКХ в регионе, формируется реестр квалифицированных подрядных организаций на базе таких критериев, как членство в саморегулируемой организации (СРО), наличие квалифицированных специалистов, опыт оказания услуг и выполнения аналогичных работ. Второй этап — торги, где выигрывает организация, предложившая наименьшую цену.

Как отмечают в METEOR Lift, текущая система привела к тому, что сейчас на рынке замены лифтов по капремонту доминируют около 2 тыс. монтажных организаций, которые чаще всего выступают поставщиками по государственным закупкам. Такие структуры закупают лифты у заводов, вынуждая производителей снижать цены, а потом монтируют их самостоятельно, выигрывая около 75% всех тендеров по стране. Права производителя в данном случае никак не защищены, подчеркивают в METEOR Lift.

Для решения этой проблемы необходимо внести изменения в 615-ПП, которые дадут возможность участвовать в закупках по замене лифтов заводам-изготовителям, но не только в части производства, а в полном комплексе: от проектирования оборудования до сдачи его в эксплуатацию. При этом продукция заводов-изготовителей должна соответствовать критериям российского поставщика (719-ПП) или решению ЕЭК №105.

Что еще добавляет проблем?

Не менее тревожная ситуация, по мнению отраслевиков, сложилась и в области сервисного обслуживания. Необходимо кардинально менять существующие отраслевые стандарты безопасности эксплуатации лифта. «По данным Национального лифтового союза, за последние пять лет в России при передвижении граждан на лифтах произошел 331 несчастный случай, 61 из которых — с летальным исходом. И эта неутешительная статистика наглядно демонстрирует, что большинство инцидентов произошло из-за некачественного или несвоевременного технического обслуживания или предшествующего недобросовестного монтажа лифтового оборудования»,— отмечают в METEOR Lift.

Ситуация такова, что 79% рынка монтажа и сервисного обслуживания приходится на мелкие компании, которые для получения контракта на техническое обслуживание подъемного оборудования существенно занижают стоимость работ. Как результат — страдает качество обслуживания лифтов, а под угрозой находится безопасность жизни и здоровья пассажиров.

Чтобы избежать усугубления ситуации, необходимо срочно принять ряд кардинальных мер, в том числе ввести жесткие требования к специализированным компаниям, осуществляющим работы по монтажу, замене, пуско-наладке, техническому и аварийно-техническому обслуживанию. Ввести обязанность сервисных компаний использовать оригинальные запасные части для сохранения гарантийного периода на лифты, а также установить на законодательном уровне единую минимально возможную стоимость обслуживания лифтов.

Реализация предложенных изменений приведет лифтовую отрасль России к прозрачности и ответственности со стороны всех участников рынка.

Илья Вадимов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...