FT и Spiegel: НАТО не даст Украине гарантий вступления в альянс по итогам саммита

В проекте коммюнике саммита лидеров стран НАТО в Вильнюсе альянс обещает «направить приглашение» Украине на вступление в организацию, если все члены НАТО согласятся и Киев выполнит все необходимые условия, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники, видевшие итоговое заявление. Немецкий журнал Spiegel, который получил доступ к проекту коммюнике, сообщает, что в тексте документа говорится, что «будущее Украины — в НАТО», но конкретные даты вступления в альянс не указаны.

Немецкое издание отмечает, что в ходе подготовки к саммиту итоговый документ так и не удалось согласовать, поэтому не исключено, что слова, касающиеся Украины и НАТО, могут изменить. В тексте проекта коммюнике уточняется, что Украину не могут пригласить в НАТО, пока все члены альянса не будут с этим согласны и Киев не проведет реформы в области демократии и взаимодействия с блоком, передает Spiegel.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в заявлении НАТО по итогам саммита в Вильнюсе не будет никакой конкретики по поводу вступления Украины в альянс. Он призвал уважать Украину и предположил, что членство Украины в альянсе превращается в предмет торга для переговоров с Россией.

Ранее сегодня, 11 июля, президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что на саммите в Вильнюсе не будут решать вопрос членства Украины в НАТО. Лидеры ограничатся обсуждением усиления сотрудничества Украины с альянсом, добавила она. Саммит лидеров стран альянса стартует сегодня и продлится два дня. Господин Зеленский еще в сентябре 2022 года подал заявку на вступление страны в НАТО. Bild писал, что США и Германия заблокируют заявку Украины на членство в альянсе.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Эрдни Кагалтынов