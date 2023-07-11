Дмитрий Азаров подал документы для участия в выборах губернатора

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров представил в облизбирком документы на выдвижение кандидатом на выборы главы региона. Информацию подтвердила областная избирательная комиссия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Региональное отделение партии «Единая Россия» решило выдвинуть кандидатуру Дмитрия Азарова на выборы во время конференции 4 июля текущего года. О своем намерении участвовать в выборах глава региона заявил ранее.

Кроме действующего губернатора, на участие в выборах главы региона подали документы выдвиженцы от партий КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – патриоты – за правду» и Демократическая партия России.

Георгий Портнов