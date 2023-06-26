Стало известно имя кандидата в губернаторы Самарской области от КПРФ

Конференция Самарского областного отделения КПРФ выдвинула кандидата в губернаторы – им стал первый секретарь обкома компартии, зампредседателя губернской думы Алексей Лескин. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил Левый Фронт в Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Самарское региональное отделение Левого Фронта будет оказывать максимальную поддержку Алексею Лескину, как единому кандидату от лево-патриотической коалиции»,– говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что голосование на выборах главы региона будет многодневным – оно пройдет 8, 9 и 10 сентября. В эти дни избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров официально заявил об участии в выборах главы региона в апреле этого года.

Ани Айвазян