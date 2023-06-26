«Справедливая Россия» определилась с кандидатом на пост губернатора Самарской области

Члены совета реготделения «Справедливой России — Патриоты — За правду» (СРЗП) выдвинули кандидатом на пост губернатора Самарской области Михаила Маряхина, лидера реготделения партии.

«Я благодарен своим коллегам, членам совета реготделения, которые выдвинули мою кандидатуру на пост губернатора. Моя кандидатура была согласована с членами президиума Центрального совета партии.1 июля мы будем проводить конференцию областного отделения партии, на которой будет рассмотрен вопрос о выдвижении кандидата в губернаторы Самарской области»,– рассказал «Ъ» Михаил Маряхин.

Ранее стало известно имя кандидата в губернаторы Самарской области от КПРФ – им стал первый секретарь обкома компартии, зампредседателя губернской думы Алексей Лескин.

Об участии на выборах также заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Ани Айвазян