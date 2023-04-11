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Дмитрий Азаров официально заявил об участии в выборах губернатора Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров официально заявил об участии в выборах главы региона, которые пройдут 10 сентября 2023 года. Об этом он сообщил во время прямого эфира на местном телеканале «Самара 24».

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Ранее Дмитрий Азаров во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 28 марта, рассказал о своем намерении баллотироваться на выборах губернатора в текущем году.

Дмитрий Азаров был назначен врио губернатора Самарской области в сентябре 2017 года после отставки Николая Меркушкина. Спустя год он победил на выборах главы региона, набрав более 72% голосов избирателей.

Андрей Сазонов

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