Дмитрий Азаров официально заявил об участии в выборах губернатора Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров официально заявил об участии в выборах главы региона, которые пройдут 10 сентября 2023 года. Об этом он сообщил во время прямого эфира на местном телеканале «Самара 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Ранее Дмитрий Азаров во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 28 марта, рассказал о своем намерении баллотироваться на выборах губернатора в текущем году.

Дмитрий Азаров был назначен врио губернатора Самарской области в сентябре 2017 года после отставки Николая Меркушкина. Спустя год он победил на выборах главы региона, набрав более 72% голосов избирателей.

Андрей Сазонов