Глава ГУР Украины отрицает причастность к убийству капитана Станислава Ржицкого в Краснодаре

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что ведомство не имеет никакого отношения к убийству замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара, капитана II ранга Станислава Ржицкого. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«Заявления некоторых СМИ и политиков о том, что ГУР имеет какое-то отношение к смерти Станислава Ржицкого… не имеют под собой никаких оснований»,— написал Кирилл Буданов. Он отметил, что причины произошедшего «надо искать внутри самой России», отмечая, что в стране «нарастает внутренний протест» против спецоперации на Украине.

Станислава Ржицкого застрелили утром 10 июля на улице Береговой в Краснодаре. В соцсетях сообщали, что убийство произошло во время утренней пробежки капитана на стадионе «Олимп». Было возбуждено уголовное дело, следователи работают над установлением личности стрелявшего и его мотивов. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства.

11 июля ГУР Минобороны Украины также прокомментировало произошедшее в официальном Telegram-канале. Там убийство капитана назвали «уничтожением».

Татьяна Ручкина

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