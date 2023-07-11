Бастрыкин запросил доклад о расследовании убийства капитана Ржицкого в Краснодаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства замначальника отдела по мобилизационной работе, капитана II ранга Станислава Ржицкого. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

По данным следствия, утром 10 июля на улице Береговой в Краснодаре обнаружили тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Об убийстве капитана Ржицкого стало известно только к вечеру. В соцсетях сообщают, что на него напали во время утренней пробежки на стадионе «Олимп». На теле капитана обнаружили четыре огнестрельных ранения. Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов отметил, что пули были выпущены в спину.

Было возбуждено уголовное дело по факту убийства (ст. 105 УК РФ). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также того, кто совершил преступление, и его мотивы.

Татьяна Ручкина

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