В ГУР Украины прокомментировали убийство капитана Ржицкого в Краснодаре

В официальном Telegram-канале Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины появилось сообщение, в котором убийство замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара, капитана II ранга Станислава Ржицкого назвали «уничтожением».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«В Краснодаре уничтожен командир подводной лодки "Краснодар", причастной к ракетным обстрелам Украины… Около шести утра в него было произведено семь выстрелов из пистолета Макарова. В результате огнестрельных ранений Ржицкий скончался на месте»,— говорится в заявлении украинской военной разведки.

В сообщении также отмечено, что в момент совершения преступления шел сильный дождь, в парке было пустынно, поэтому нет свидетелей.

По данным СУ СКР по Краснодарскому краю, Станислав Ржицкий был застрелен утром 10 июля на улице Береговой в Краснодаре. В настоящий момент идет работа по установлению личности стрелявшего и его мотивов.

Об убийстве капитана Ржицкого стало известно вечером 10 июля. В соцсетях сообщают, что замначальника мобилизационного отдела мэрии был на утренней пробежке на стадионе «Олимп», когда на него напали.

Станислав Ржицкий родился 18 декабря 1980 года в Петропавловске-Камчатском в семье офицера-подводника. В 2003 году окончил Санкт-Петербургский военно-морской институт, через семь лет – Высшие специальные офицерские классы ВМФ. Служил на Черноморском флоте. С 2016 года являлся командиром подлодки Б-265 «Краснодар».

Наталья Решетняк

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