В Краснодаре застрелили замначальника отдела мэрии по мобилизационной работе Станислава Ржицкого

В Краснодаре во время пробежки застрелили заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Станислава Ржицкого, сообщает Telegram-канал Baza. В пресс-службе мэрии «Ъ-Кубань» подтвердили, что господина Ржицкого «не стало». В пресс-службе регионального управления СКР воздерживаются от комментариев.

В настоящее время по факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку.

По распространившейся в социальных сетях информации, в 42-летнего бывшего командира подводной лодки «Краснодар» выстрелили несколько раз во время пробежки на стадионе «Олимп». Пули попали в спину и грудь. Сообщается, что стрелявший скрылся с места происшествия, его разыскивают.

Станислав Ржицкий служил на Черноморском флоте в качестве капитана II ранга. Являлся командиром большой дизель-электрической подводной лодкой Б-265 «Краснодар», которая была спущена на воду в 2015 году. Украинские источники называли господина Ржицкого ответственным за запуск ракет «Калибр» по позициям вооруженных сил Украины.

По данным «Ъ», Станислав Ржицкий родился 18 декабря 1980 года в Петропавловске-Камчатском в семье офицера-подводника. В 2003 году окончил Санкт-Петербургский военно-морской институт, через семь лет – Высшие специальные офицерские классы ВМФ.

Служил на Черноморском флоте. С 2016 года являлся командиром подлодки Б-265 «Краснодар», принимал участие в боевых действиях против «Исламского государства» (признано террористической организацией и запрещено в РФ).

После работал заместителем начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара. Отдел обеспечивает деятельность главы города по реализации его полномочий в области мобилизационной подготовки, защищает информацию, составляющую государственную тайну и пр.

Анастасия Донскова

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