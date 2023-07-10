В Краснодаре возбудили уголовное дело по факту убийства капитана Ржицкого

В Краснодаре возбудили уголовное дело по факту убийства (ст. 105 УК РФ) замначальника отдела по мобилизационной работе, капитана II ранга Станислава Ржицкого. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Расследованием займется первый отдел по особо важным делам главка СКР края. По данным следствия, утром 10 июля на улице Береговой было обнаружено тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Сообщается, что идет работа по установлению личности стрелявшего и его мотивов.

Об убийстве капитана Ржицкого стало известно только вечером 10 июля. В соцсетях сообщают, что замначальника мобилизационного отдела мэрии был на утренней пробежке на стадионе «Олимп», когда на него напали. На теле обнаружили четыре огнестрельных ранения. Как отметил бывший глава Краснодара Евгений Первышов, пули были выпущены в спину. Стрелявший скрылся с места преступления.

Анастасия Донскова

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