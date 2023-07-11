Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЧВК «Вагнер» привлекут к обучению вооруженных сил Белоруссии

Минобороны Белоруссии сообщило, что на полигонах в стране завершаются подготовка и слаживание подразделений вооруженных сил России из состава региональной группировки войск. К обучению ВС Белоруссии привлекут ЧВК «Вагнер».

«По прибытии представителей ЧВК "Вагнер" и их рассредоточению на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом особое внимание уделят приемам и способам ведения боевых действий вооруженными силами Беларуси»,— рассказали в министерстве (цитата по БЕЛТА).

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 июня рассказал о предложении размещать бойцов ЧВК «Вагнер» в бывших военных городках, которые использовались в советское время. По его словам, на эту дату бойцы были в лагерях, «где они находились после вывода с фронта на восстановлении».

23 июня основатель ЧВК Евгений Пригожин объявил о проведении «марша справедливости» на Москву. Бойцы «Вагнера» установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зашли вместе с военной техникой и вооружением в несколько российских регионов. Российские власти сочли действия господина Пригожина попыткой мятежа. Ситуацию урегулировали 24 июня при посредничестве господина Лукашенко, а Евгений Пригожин уехал в Белоруссию. По состоянию на начало июля в предложенный Белоруссией ЧВК «Вагнер» лагерь никто не приехал.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...