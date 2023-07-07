Минобороны Белоруссии: в предложенном ЧВК «Вагнер» лагере можно разместить 5 тыс. человек

Палаточный лагерь, предложенный Белоруссией для размещения бойцов ЧВК «Вагнер», способен вместить около 5 тыс. человек. В лагере также возможно размещение военной техники. Об этом сообщил помощник министра обороны Белоруссии Леонид Касинский.

«Теоретически, если рассмотреть эту возможность, то данный лагерь — вместимостью около 5 тыс. человек»,— рассказал господин Касинский корреспонденту ТАСС, который находится в лагере в районе города Осиповичи Могилевской области.

Помощник министра обороны Белоруссии отметил, что теоретически военную технику можно разместить где угодно. Основная сложность заключается в ее численности. «Все зависит от количества этой техники. Это бывший военный городок. Инфраструктура сохранилась: и боксы для хранения техники были, здесь артиллерийская бригада когда-то располагалась»,— добавил он.

6 июня в ходе встречи с журналистами президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о предложении размещать бойцов ЧВК Вагнер в бывших военных городках, которые использовались в советское время, в том числе под Осиповичами. При этом господин Лукашенко отметил, что у руководителей ЧВК «Вагнер» «другое видение по их размещению». По словам президента, он указывал им на то, что «надо жить в цивилизованных условиях, особенно в Беларуси».

Александр Лукашенко также отмечал, что в настоящее время вопрос передислокации и размещения ЧВК «Вагнер» в Белоруссии остается нерешенным. Он подчеркнул, что все «зависит не от него, а от решения российской стороны и самих вагнеровцев».

23 июня основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о проведении «марша справедливости» на Москву. Бойцы ЧВК «Вагнер» пересекли границу, установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зашли вместе с военной техникой и вооружением в несколько российских регионов. Российские власти восприняли действия господина Пригожина как вооруженный мятеж. Ситуацию урегулировали 24 июня при посредничестве Александра Лукашенко. Бойцы ЧВК ушли в полевые лагеря. Евгений Пригожин уехал в Белоруссию, однако сейчас, по информации господина Лукашенко, он в Санкт-Петербурге.

Милена Костерева