В предложенный Белоруссией ЧВК «Вагнер» лагерь пока еще никто не приехал

Помощник министра обороны Белоруссии Леонид Касинский сообщил агентству БЕЛТА, что в лагере под Осиповичами нет бойцов ЧВК «Вагнер». Представители военной компании пока не приезжали в лагерь и не знакомились с возможным местом размещения.

«Я думаю, что, когда будет принято окончательное решение группой "Вагнер", размещаться или не размещаться в Белоруссии, тогда и будут смотреть»,— сказал он.

Палаточный лагерь, предложенный Белоруссией для размещения бойцов ЧВК «Вагнер», способен вместить около 5 тыс. человек. В лагере также возможно размещение военной техники.

6 июня в ходе встречи с журналистами президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о предложении размещать бойцов ЧВК Вагнер в бывших военных городках, которые использовались в советское время. При этом господин Лукашенко отметил, что у руководителей ЧВК «Вагнер» «другое видение по их размещению». Он добавил, что в настоящее время вопрос передислокации и размещения ЧВК «Вагнер» в Белоруссии остается нерешенным, так как зависит «от решения российской стороны и самих вагнеровцев».

23 июня Евгений Пригожин объявил о проведении «марша справедливости» на Москву. Бойцы ЧВК «Вагнер» пересекли границу, установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зашли вместе с военной техникой и вооружением в несколько российских регионов. Российские власти восприняли действия господина Пригожина как вооруженный мятеж. Ситуацию урегулировали 24 июня при посредничестве Александра Лукашенко. По условиям соглашения Евгений Пригожин должен уехать в Белоруссию. После этого российские власти прекратили уголовное дело о мятеже и пообещали не преследовать бойцов ЧВК. Последние могут подписать контракт с Минобороны, уйти в Белоруссию или вернуться домой.