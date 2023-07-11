Мэр Краснодара выразил соболезнования в связи с убийством капитана Ржицкого

Глава Краснодара Евгений Наумов выразил от имени коллег и жителей города соболезнования семье замначальника отдела по мобилизационной работе администрации города Станислава Ржицкого, которого убили во время пробежки на стадионе «Олимп». Об этом мэр написал в своем Telegram-канале.

«Убедительная просьба ко всем жителям города — доверять только официальным источникам информации. Пока идет следствие, нам всем необходимо соблюдать информационную гигиену»,— отметил Евгений Наумов.

По данным следствия, Станислава Ржицкого нашли мертвым утром 10 июля на улице Береговой. На его теле обнаружили четыре огнестрельных ранения. Как отметил экс-мэр Краснодара Евгений Первышов, пули были выпущены в спину. Было возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают личность стрелявшего. Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.

Татьяна Ручкина

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