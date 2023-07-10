Экс-мэр Краснодара Первышов: Ржицкому стреляли в спину

Бывший глава Краснодара Евгений Первышов заявил, что замначальника по мобилизационной работе мэрии Станислава Ржицкого убили, выстрелив в спину. Об этом господин Первышов написал в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«Знал его еще в качестве командира подлодки "Краснодар". В мэрии мы поддерживали тесные отношения с ее командованием и экипажем, часто встречались»,— говорится в сообщении.

Евгений Первышов выразил соболезнования родным и близким убитого. В настоящее время он находится в зоне проведения спецоперации в качестве добровольца.

Об убийстве Станислава Ржицкого на стадионе «Олимп» во время пробежки стало известно вечером 10 июля. Сведения подтвердили в администрации Краснодара. Известно, что стрелявший скрылся с места преступления. По факту произошедшего проводят проверку.

Анастасия Донскова