Комитет Госдумы рекомендовал принять во втором чтении закон о запрете смены пола

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять законопроект о запрете смены пола во втором чтении. Дума рассмотрит закон 13 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате палаты.

Комитет также одобрил ряд поправок к проекту:

брак аннулируют в случае смены пола одного из супругов;

сменившему пол человеку запретят усыновлять детей;

запрещается делать операции и принимать лекарства, направленные на смену пола.

Отмечается, что на лиц, сменивших пол до дня вступления в силу закона о запрете смены пола, его нормы распространяться не будут.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова сообщала «РИА Новости», что проект находится на стадии активной доработки. Председатель думы Вячеслав Володин, в свою очередь, заявлял, что решение о запрете смены пола будет принято в течение июля.

После принятия закона медработникам помимо операций по смене пола будет запрещено в том числе «формировать у человека первичные и(или) вторичные половые признаки другого пола», за исключением случаев врожденных физиологических аномалий у детей. Перечень аномалий утвердит правительство.

На пленарном заседании 14 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете смены пола, который был внесен в конце мая депутатами всех пяти думских фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным. Парламентарий пояснил, что авторы документа таким образом хотят уберечь страну от «дьявольской политики» США, где «пропагандируются эти новые псевдоценности», число трансгендеров среди подростков «уже в три раза больше», чем среди взрослых, а количество детей, получающих гормональную терапию, «выросло за пять лет более чем в два раза».

Подробнее — в материале «Ъ» «Госдума твердо стоит на полу».

Полина Мотызлевская