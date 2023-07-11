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Коммерсантъ FM
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РБК: россиян хотят освободить от НДФЛ по прощенным иностранцами долгам

Правительство России предложило не взимать с россиян НДФЛ с доходов, возникающих при покупке акций или долей в российской компании у нерезидентов, которые прощают образовавшийся долг покупателю. Соответствующие поправки правительство внесло в законопроект №369931-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Согласно тексту поправок, НДФЛ не будет распространятся на «доходы в виде сумм прекращенных в 2023 году обязательств по заключенному после 1 марта 2022 года договору купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) российских организаций, собственником которых на 1 марта 2022 года является продавец — иностранная организация (или иностранный гражданин, не являющийся налоговым резидентом Российской Федерации), в случае принятия решения о прощении долга такой организацией (гражданином)». Документ с поправками, который 10 июля одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности, есть в распоряжении РБК.

Кроме того, документ предлагает освободить россиян от НДФЛ и в том случае, если нерезидент до конца 2023 года передал долг с помощью договора об уступке прав требований другой иностранной организации, которая впоследствии простила обязательство.

Законопроект, в который правительство внесло поправки, также предлагает продлить на 2023 год освобождение от НДФЛ бизнесменов, которые перепишут активы с зарубежных структур в личную собственность, сообщал Forbes. Эта мера действовала в России с марта до конца 2022 года.

Во время послания Федеральному собранию в феврале 2023 года к деофшоризации бизнеса призвал президент России Владимир Путин. В начале июня Минэкономики представило соответствующий план. Он предполагает налоговые льготы, защиту акционеров, упрощение переезда и донастройку регулирования международных фондов.

О том, какие меры ранее предлагало министерство,— в материале «Ъ» «К "русским офшорам" проложат новый путь».

Эрдни Кагалтынов

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