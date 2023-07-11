Посол РФ: контакты между Россией и НАТО не осуществляются, но канал остается открытым

Контакты между Россией и НАТО сейчас не осуществляются, сообщил посол РФ в Бельгии Александр Токовинин. По его словам, канал через посольство между сторонами остается открытым.

«Есть понимание, что этот канал для таких контактов остается открытым в случае необходимости, однако в последнее время в практическом плане такие контакты не осуществляются»,— сказал господин Токовинин. Посол считает, что по факту Совет Россия—НАТО больше не существует, но формальные решения на его счет не принимались.

Россия осенью 2021 года приостановила работу представительства при НАТО и деятельность военной миссии связи НАТО в Москве. Альянсу было рекомендовано при необходимости обращаться к российскому послу в Бельгии. Меры были приняты в ответ на решение НАТО отозвать аккредитацию у нескольких сотрудников постпредства.

Президент Литвы Гитанас Науседа в июле 2023 года предложил признать недействительным акт об отношениях и сотрудничестве с Россией, который был подписан в 1997 году. Этим актом запрещено размещение постоянных военных баз вблизи российских границ.

Леонид Уварчев