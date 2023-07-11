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Коммерсантъ FM
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Республиканец Гетц присоединился к поправке демократа о запрете поставок кассетных боеприпасов

Член Палаты представителей республиканец Мэтт Гетц заявил, что станет соавтором поправки к оборонному бюджету, которая запретит экспорт кассетных боеприпасов. Автором инициативы выступила демократ Сара Джейкобс.

«Я буду республиканским соавтором поправки... чтобы остановить передачу кассетных бомб. Эти кассетные бомбы не приведут к завершению войны на Украине и не построят более стабильную страну. Дети останутся без конечностей и без родителей из-за этого решения, если мы не будем работать вместе на двухпартийной основе, чтобы остановить это»,— написал господин Гетц в Twitter. В видео, которое прикреплено к твиту, республиканец отметил, что вряд ли поставки кассетных боеприпасов являются «краеугольным камнем на пути к миру».

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. Они разбрасываются по большой площади при подрыве кассеты в воздухе. Часть из них не взрывается и остается лежать в земле, представляя угрозу на долгое время. В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов. К ней присоединись 111 стран. Конвенцию не подписали РФ, Украина, США и Китай.

США 7 июля объявили о решении поставить Украине кассетные боеприпасы. Белый дом назвал это «промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов». Президент США Джо Байден заявлял, что решение далось ему трудно. Решение раскритиковали многие правозащитники и демократы в Конгрессе.

Подробнее — в материале «Ъ» «А кассетные Байден припас».

Леонид Уварчев

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