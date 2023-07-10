Заведующую детским садом, который посещал погибший Далер, отстранили от работы

Заведующую детским садом в Екатеринбурге, который посещал погибший шестилетний мальчик Далер Б., отстранили от работы на время следствия, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заместителя начальника департамента информполитики мэрии Екатеринбурга Виктория Мкртчян.

На прошлой неделе суд избрал меру пресечения Анне Гилевой — заведующей детского сада №564 «Семицветик». Женщине, обвиняемой в злоупотреблении полномочиями, повлекшим тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), назначили запрет определенных действий. Кроме того, специалисту опеки и попечительства предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека). Следствие полагает, что женщины знали о том, что у ребенка есть побои, но не сообщили об этом в полицию и не приняли мер, согласно своим должностным инструкциям.

Напомним, об исчезновении Далера стало известно в конце июня. Опекун мальчика Вероника Наумова настаивала, что ребенок ушел из дома утром 26 июня и не вернулся. Спустя три дня поисков мальчика нашли мертвым. Его тело лежало в большой сумке на территории гаражного комплекса недалеко от дома, где он жил. По данным следствия, смерть ребенка наступила несколько месяцев назад. Предположительно, это произошло в декабре. Веронике Наумовой предъявили обвинения в убийстве малолетнего, истязаниях и мошенничестве. 30 июня Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал ее до 26 августа.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «Детский сад и опека нарушили инструкции».

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