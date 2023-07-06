Суд избрал меру пресечения заведующей детского сада, который посещал погибший Далер

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения Анне Гилевой — заведующей детского сада №564 «Семицветик», который посещал погибший шестилетний Далер Б. Женщине, обвиняемой в злоупотреблении полномочиями, повлекшим тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), назначили запрет определенных действий. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Она обязана своевременно являться по вызовам следователя или в суд, ей запрещено общаться с потерпевшими, подозреваемыми, обвиняемыми по данному уголовному делу, а также со свидетелями, за исключением проживающих с ней.

Данную меру пресечения обвиняемой просил избрать старший помощник прокурора, несмотря на ходатайство следствия о заключении женщины под стражу. «Старший помощник прокурора просил суд избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде запрета определенных действий, указав, что обвиняемая может предпринять попытки уничтожения интересующих доказательств, а также оказать давление на свидетелей с целью склонения к даче ложных показаний либо изменению показаний в ложную сторону, чем воспрепятствовать расследованию уголовного дела»,— отметили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, об исчезновении Далера стало известно конце июня. Опекун мальчика Вероника Наумова настаивала, что ребенок ушел из дома в 32-м военном городке утром 26 июня и не вернулся. Спустя три дня поисков мальчика нашли мертвым. Его тело лежало в большой сумке на территории гаражного комплекса недалеко от дома, где он жил. Точную причину смерти следователи пока не выяснили, но они заявили, что смерть ребенка наступила несколько месяцев назад. Предположительно, это произошло в декабре. Веронике Наумовой предъявили обвинения в убийстве малолетнего, истязаниях и мошенничестве. 30 июня Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал ее до 26 августа. Вчера в Екатеринбурге прошло прощание с Далером.

Сегодня также стало известно о задержании специалиста опеки и попечительства по обвинению по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека). Следствие полагает, что женщина знали о том, что у ребенка есть побои, но не сообщили об этом в полицию и не приняли мер, согласно своим должностным инструкциям.

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