В Екатеринбурге задержали сотрудника детского сада и специалиста опеки по делу, связанному с убийством Далера

В Екатеринбурге в рамках расследования уголовного дела о халатности, возбужденного в связи с убийством шестилетнего Далера, задержали сотрудника детского сада и специалиста опеки и попечительства. Как рассказали в СКР по Свердловской области, в качестве подозреваемой задержана и.о. заведующего детского сада.

Сотруднице детсада предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), специалисту опеки и попечительства предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека). Следствие полагает, что женщины знали о том, что у ребенка есть побои, но не сообщили об этом в полицию и не приняли мер, согласно своим должностным инструкциям.

Как рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, в отношении ведущего специалиста отдела опеки избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. «Старший помощник прокурора Ленинского района, изучив ходатайство органов следствия, просил суд избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде запрета определенных действий, указав, что обвиняемая может предпринять попытки уничтожения интересующих доказательств, а также оказать давление на свидетелей с целью склонения к даче ложных показаний либо изменению показаний в ложную сторону, чем воспрепятствовать расследованию уголовного дела»,— рассказали в пресс-службе прокуратуры. Отмечается, что женщина была назначена на должность ведущего специалиста отдела опеки и попечительства 1 июня 2020 года.

Напомним, об исчезновении Далера стало известно в конце июня. Опекун мальчика Вероника Наумова настаивала, что ребенок ушел из дома в 32-м военном городке утром 26 июня и не вернулся. Спустя три дня поисков мальчика нашли мертвым. Его тело лежало в большой сумке на территории гаражного комплекса недалеко от дома, где он жил. Точную причину смерти следователи пока не выяснили, но они заявили, что смерть ребенка наступила несколько месяцев назад. Предположительно, это произошло в декабре. Веронике Наумовой предъявили обвинения в убийстве малолетнего, истязаниях и мошенничестве. 30 июня Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал ее до 26 августа. Вчера в Екатеринбурге прошло прощание с Далером.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «Стократное горе, когда убивают ребенка».

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