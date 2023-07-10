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Коммерсантъ FM
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Суд в Москве закрыл для слушателей процесс по делу о вымогательстве у глава «Ростеха» Сергея Чемезова

Хамовнический суд Москвы закрыл от слушателей заседания по делу о вымогательстве у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова 11 млн руб., по которому проходят коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов, бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) и журналист Тамерлан Бигаев.

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Кирилл Суханов во время заседания суда

Кирилл Суханов во время заседания суда

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Ариан Романовский во время заседания суда

Ариан Романовский во время заседания суда

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Тамерлан Бигаев

Тамерлан Бигаев

Фото: Социальные сети Тамерлана Бигаева

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Кирилл Суханов во время заседания суда

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Ариан Романовский во время заседания суда

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Тамерлан Бигаев

Фото: Социальные сети Тамерлана Бигаева

Как сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда, ходатайство с просьбой закрыть процесс подала защита господина Чемезова. По мнению адвоката, в материалах дела есть порочащие сведения и личные данные потерпевших, а также обстоятельства дела.

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», Кирилл Суханов также выступил за то, чтобы дело слушалось в закрытом режиме. Ариан Романовский сказал, что не возражает против закрытия процесса. Защита Тамерлана Бигаева выступила против, отметив, что в деле «никаких тайн нет».

Кирилл Суханов, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев обвиняются в вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). По версии следствия, они требовали у Сергея Чемезова 11 млн руб. за удаление порочащих его постов в Telegram-канале «Тушите свет». Расследование завершили в апреле.

Обвиняемые находятся в СИЗО с конца октября 2022 года. Они не признали свою вину. На заседании 1 марта в Тверском суде их адвокат Дмитрий Малютов сообщил, что его подзащитным предъявили окончательное обвинение по делу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Полиция сняла все блоки».

Олеся Павленко

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