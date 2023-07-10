Уволенный доцент МГУ Михаил Лобанов сообщил об отъезде из России

Политик и бывший преподаватель механико-математического факультета МГУ Михаил Лобанов, уволенный после получения статуса иностранного агента, сообщил об отъезде из России в «долгосрочную зарубежную командировку». Он не уточнил сроки отъезда. При этом отметил, что находится в безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Лобанов

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Михаил Лобанов

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

В своем Telegram-канале Михаил Лобанов рассказал, что отправляется за границу с целью «сдвинуть с мертвой точки» решение двух задач: «Первая — формирование массовой политической силы, ориентированной на непосредственное участие в трансформации российского режима», а вторая — «работа с прогрессивными политическими силами в других странах с целью сформировать набор предложений и гарантий для простых людей в России и Украине».

Михаил Лобанов — кандидат физико-математических наук, бывший кандидат в депутаты Госдумы. Минюст внес его в реестр иностранных агентов 23 июня. Ведомство утверждало, что политик «участвовал в создании материалов иностранных агентов, выступал против спецоперации на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях».

8 июля Михаил Лобанов сообщил, что ему передали просьбу ректора МГУ Виктора Садовничего «уйти по собственному желанию» в связи со статусом иноагента. Он отказался, сославшись на то, что присвоение статуса иностранного агента подразумевает запрет на преподавание, но не увольнение: работодатель просто должен предложить другие должности. Сегодня господин Лобанов опубликовал документ о его увольнении, датированный 7 июля. Сам политик назвал увольнение «грубейшим и нарочитым нарушением ТК».

Лусине Баласян