Доцент МГУ Лобанов заявил о попытках вуза «экстренно» уволить его из-за статуса иностранного агента

Доцент МГУ Михаил Лобанов, признанный в РФ иностранным агентом, заявил о попытках руководства университета уволить его. По словам господина Лобанова, в среду, 5 июля, ему «передали личную просьбу ректора (Виктора Садовничего) уйти по собственному желанию». Это связано со статусом иностранного агента, написал доцент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Лобанов (признан иностранным агентом)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Михаил Лобанов (признан иностранным агентом)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Лобанов в своем Telegram-канале приводит якобы слова господина Садовничего, который заявил о предъявленном МГУ ультиматуме: «или срочно увольняете Лобанова, или МГУ пострадает». Доцент был внесен в список иностранных агентов 23 июня. По его словам, на просьбу уйти «по собственному желанию» он ответил отказом.

По его словам, присвоение статуса иностранного агента подразумевает запрет на преподавание, однако не подразумевает увольнения: работодатель просто должен предложить другие должности, не связанные с преподавательской деятельностью. Он отметил, что законно уволить его до конца августа нельзя. Почему временные рамки такие — он не уточнил.

В 2022 году в России был принят закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», по которому иноагентам нельзя заниматься преподавательской, просветительской и воспитательной деятельностью.

Мария Федотова