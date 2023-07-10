Признанного иноагентом доцента Лобанова уволили из МГУ

Михаил Лобанов (признан Минюстом иностранным агентом) сообщил, что его уволили с должности доцента мехмата МГУ. Он опубликовал фото приказа об увольнении в Telegram, документ датирован 7 июля и подписан проректором Андреем Федяниным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Причиной назван п. 13 ст. 83 ТК (возникновение ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности, исключающих возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору). Господин Лобанов назвал свое увольнение «грубейшим и нарочитым нарушением ТК». Он также заявил, что «руководство факультета принципиально отказалось брать грех на душу», а ректор МГУ Виктор Садовничий «решил свое имя на этом приказе не ставить».

«Инициатива исходит не от руководства МГУ — увольнение стало следствием грубого и беспрецедентного давления извне. Уверен, что я вернусь преподавать в свой родной Университет после неизбежной трансформации режима и отмены всех репрессивных законов»,— написал он.

В 2022 году в России приняли закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», по которому иноагентам нельзя заниматься преподавательской, просветительской и воспитательной деятельностью. В июне 2023-го Михаила Лобанова внесли в список иностранных агентов. 8 июля он заявил о попытках МГУ «экстренно» уволить его.

Лаура Кеффер