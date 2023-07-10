Песков: членство Украины в НАТО потребует от России твердой реакции

Возможное вступление Украины в НАТО будет иметь очень негативные последствия для безопасности Европы, утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это потребует от России «понятной и твердой реакции».

«Членство Украины в НАТО будет иметь очень и очень негативные последствия для всей и так полуразрушенной архитектуры безопасности в Европе и будет абсолютной опасностью и угрозой для нашей страны, что потребует от нас достаточно понятной и твердой реакции»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября 2022 года подал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. Ожидалось, что эту тему обсудят на саммите альянса в Вильнюсе, который стартует завтра, 11 июля. Сегодня, 10 июля, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО согласилось принять Украину по упрощенной процедуре. Западные СМИ писали, что США и Германия выступают против принятия Украины в альянс.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер