Ashraq Al-Awsat: похищенную в Ираке россиянку Елизавету Цуркову могли перевезти в Иран

Исследовательницу Елизавету Цуркову (Элизабет Цурков), которую похитили в Багдаде, могли перевезти в Иран, сообщает издание Ashraq Al-Awsat со ссылкой на источники. По информации собеседников газеты, похищение госпожи Цурковой, у которой есть гражданство Израиля и России, было организовано для давления на израильские власти с целью возвращения иранца, захваченного «Моссадом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив Елизаветы Цурковой Фото: Архив Елизаветы Цурковой

Источники издания в иракской милицейской организации «Аль-Хашд аш-Шааби» и Управлении национальной безопасности республики, а также члены парламента страны заявили, что исследовательницу похитили, чтобы надавить на Израиль и вернуть Тегерану иранца Юсефа Шахбази. В конце июня израильская разведслужба «Моссад» сообщила, что похитила его из Ирана. Иерусалим утверждает, что господин Шахбази возглавлял террористическую ячейку, готовившую теракт против израильтян на Кипре.

Несмотря на то что ряд источников заявляют, что госпожу Цуркову перевезли в Иран, собеседники газеты, близкие к иракским вооруженным формированиям, утверждают, что ее удерживает в Ираке шиитская группировка «Катаиб Хезболла». Она тесно связана с Ираном и активно ведет борьбу с американскими военными на территории Ирака и Сирии. Власти Израиля обвинили в похищении исследовательницы именно «Катаиб Хезболлу».

Источники издания также сообщают, что Израиль и Иран уже провели по поводу похищения серию контактов при посредничестве неарабской страны региона. Некоторые собеседники газеты утверждают, что этой страной является Россия, а переговоры могут привести к обмену госпожи Цурковой на господина Шахбази.

5 июля власти Израиля сообщили, что Елизавета Цуркова несколько месяцев назад была похищена членами «Катаиб Хезболлы» в Ираке. Кремль заявил, что властям РФ об этом ничего не известно, но они «обязательно поинтересуются» в МИДе Ирака. Багдад сообщил о начале расследования похищения исследовательницы.

Источники «Ъ» в Москве заявили, что Израиль не запрашивал помощи у МИД РФ в поисках Елизаветы Цурковой. Ее родственники также не обращались в посольство России. «Она с 1990-го живет в Израиле, ассоциировала себя именно с этой страной, к МИД России родственники не обращались за помощью. Они выбрали, в какой стране жить, и это ответ на все вопросы»,— сказал собеседник «Ъ».

Подробнее — в материале «Пропавшая в Багдаде».

Эрдни Кагалтынов