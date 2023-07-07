Правительство Ирака заявило о начале расследования похищения гражданки РФ Елизаветы Цурковой

Представитель правительства Ирака Басема аль-Авади заявил, что расследование дела о похищении гражданки России и Израиля Елизаветы Цурковой началось после того, как Израиль обвинил Ирак в ее исчезновении. Об этом сообщает телеканал «Аль-Хадас».

По словам представителя правительства, официального заявление Ирака о ситуации с Елизаветой Цурковой не будет, пока расследование не даст каких-либо результатов.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что ответственность за ее судьбу и безопасность лежит на Ираке.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о российской заложнице в Ираке. По его словам, в Кремле об этом ничего не известно, но они «обязательно поинтересуются» в МИДе.

Елизавета Цуркова несколько месяцев назад была похищена шиитскими ополченцами в Ираке. По данным правительства Израиля, ее удерживают в качестве заложницы иракской шиитской группировки «Катаиб Хезболла».

По данным Jerusalem Post, Елизавета Цуркова пропала без вести в марте. Ее последнее сообщение в Twitter датируется 21 марта. По данным источника газеты, госпожу Цуркову удерживает группировка «Катаиб Хезболла», созданная «Аль-Кудс» — военным подразделением Корпуса стражей исламской революции. «Аль-Кудс» отвечает за спецоперации, совершенные за пределами Ирана.

Полина Мотызлевская