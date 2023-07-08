Кремль пока не знает точную дату встречи Эрдогана и Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии определенности со временем и местом встречи президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Кремль сообщит, когда стороны определятся, добавил пресс-секретарь.

Сегодня ночью, 8 июля, президент Турции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Владимир Путин в августе посетит республику. Реджеп Тайип Эрдоган ожидает, что одной из тем переговоров с президентом России станет обмен пленными с Украиной.

Владимир Путин ранее принял приглашение главы турецкого государства посетить страну, об этом в июне сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков «Интерфаксу». Он отмечал, что «планы есть, но конкретные сроки еще не обсуждались».

По итогам встречи с господином Зеленским в Стамбуле президент Турции, в частности, заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО. Он также отметил, что Анкара стремится к продлению зерновой сделки на два года.

Подробнее о переговорах президентов Турции и Украины — в публикации «Ъ» «Из НАТО слов не выкинешь».

Эрдни Кагалтынов