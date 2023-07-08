ЛДПР запустит собственный сайт знакомств

ЛДПР сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности, запустит собственный сайт знакомств, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу партии.

Как сообщает агентство, ознакомившееся с платформой, на главной странице сайта будет размещена фотография главы партии Леонида Слуцкого в окружении людей в партийной символике. Фотография сопровождается лозунгами «ЛДПР — партия, соединяющая сердца» и «Ешь, молись, люби... Голосуй!»

Кроме того, пресс-служба сообщила, что в сентябре пройдет организованный партией форум «ЛДПР с любовью». Мероприятие, по задумке организаторов, соберет людей, которые ищут вторую половинку. Отмечается, что зарегистрироваться на форум можно будет до 10 августа. Каждую заявку рассмотрят психологи, которые дадут рекомендации по поиску партнера.

«Проведение таких форумов могло бы способствовать замещению ушедшего из России сервиса знакомств Тиндер. Поэтому заявка на мероприятие сделана максимально схожей с анкетой на сайте знакомств»,— заявила пресс-служба.

30 июня приложение для знакомств Tinder перестало работать в России. После начала военных действий на Украине ряд зарубежных сервисов знакомств ограничил работу на территории России, в их числе Bumble, Badoo и Fruitz. В мае газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что над собственным приложением для знакомств работает VK.

Российские онлайн-сервисы знакомств в 2022 году смогли увеличить аудиторию на фоне ухода конкурентов: «Мамба» говорит о росте на 20%, «Теамо» — на 30%, «VK Знакомства» — на 73%.

Эрдни Кагалтынов