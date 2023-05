«Ведомости»: VK работает над собственным приложением для знакомств

VK разрабатывает мобильное приложение для знакомств, в котором пользователь не будет идентифицироваться через страницу во «ВКонтакте». Запуск может состояться летом 2023 года, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

В ноябре 2021 года во «ВКонтакте» запустили «VK Знакомства», который позиционируют как сервис для поиска друзей и романтических партнеров. К маю 2023 года аудитория сервиса составила 22,1 млн уникальных пользователей, активная месячная аудитория сервиса — более 2,4 млн человек. По словам собеседника «Ведомостей», база пользователей «ВКонтакте» является сдерживающим фактором для роста аудитории «VK Знакомств»: некоторых пользователей смущает тот факт, что в сервисе им может попасться кто-то из друзей.

2 мая технологическая компания Match Group, управляющая портфелем популярных онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, Match.com, Meetic, Ok Cupid, Hinge, Plenty Of Fish, Our Time, заявила, что завершит уход из России к 30 июня. Ранее такие зарубежные сервисы знакомств, как Bumble, Badoo и Fruitz, также ограничили работу на территории России.

На этом фоне российские онлайн-сервисы знакомств смогли увеличить аудиторию: «Мамба» говорит о росте на 20%, «Теамо» — на 30%, «VK Знакомства» — на 73%.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Tinder сворачивается».

Олеся Павленко