Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Ведомости»: VK работает над собственным приложением для знакомств

VK разрабатывает мобильное приложение для знакомств, в котором пользователь не будет идентифицироваться через страницу во «ВКонтакте». Запуск может состояться летом 2023 года, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

В ноябре 2021 года во «ВКонтакте» запустили «VK Знакомства», который позиционируют как сервис для поиска друзей и романтических партнеров. К маю 2023 года аудитория сервиса составила 22,1 млн уникальных пользователей, активная месячная аудитория сервиса — более 2,4 млн человек. По словам собеседника «Ведомостей», база пользователей «ВКонтакте» является сдерживающим фактором для роста аудитории «VK Знакомств»: некоторых пользователей смущает тот факт, что в сервисе им может попасться кто-то из друзей.

2 мая технологическая компания Match Group, управляющая портфелем популярных онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, Match.com, Meetic, Ok Cupid, Hinge, Plenty Of Fish, Our Time, заявила, что завершит уход из России к 30 июня. Ранее такие зарубежные сервисы знакомств, как Bumble, Badoo и Fruitz, также ограничили работу на территории России.

На этом фоне российские онлайн-сервисы знакомств смогли увеличить аудиторию: «Мамба» говорит о росте на 20%, «Теамо» — на 30%, «VK Знакомства» — на 73%.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Tinder сворачивается».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...