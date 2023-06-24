Новый сезон РПЛ воронежский ФК «Факел» должен открыть гостевым матчем с «Ростовом»

Российская премьер-лига представила 24 июня календарь предстоящего сезона чемпионата. Согласно ему, первый тур должен пройти 21-23 июля, а воронежскому ФК «Факел» предстоит выезд в гости к «Ростову».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов Фото: Андрей Архипов

Уже во втором туре (28-30 июля) представители Черноземья примут на своем поле столичный «Локомотив», а следующем туре (4-6 августа) должны на выезде сыграть с новичком РПЛ - калининградской «Балтикой». И уже в четвертом туре (11-13 августа) у «Факела» запланирован матч в Санкт-Петербурге с действующим чемпионом первенства - «Зенитом». А в пятом (18-20 августа) болельщикам обещано принципиальное домашнее противостояние с клубом «Пари НН», с которым «Факел» успешно сыграл в конце прошедшего сезона.

Владимир Зоркий