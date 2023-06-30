Стоимость абонементов на матчи воронежского «Факела» в новом сезоне РПЛ выросла на 50%

Продажа абонементов на домашние матчи воронежского «Факела» в сезоне РПЛ 2023-2024 стартует в 11:00 8 июля. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба. Их будут реализовывать только на первую половину сезона, в которой «Факел» проведет в Воронеже девять матчей.

«По ходу сезона команда может сменить место проведения домашних игр — с Центрального стадиона профсоюзов на новый стадион "Факел"»,— напомнили в пресс-службе клуба. Стоимость билета на один матч варьируется от 300 до 900 руб. в зависимости от соревнующихся команд и сектора стадиона, цена абонемента на все девять игр — от 2 678 руб. на южной трибуне до 6 750 руб. на центральной. По сравнению с прошлым сезоном стоимость билета на одну встречу выросла на 33,33% — тогда она составляла от 200 до 600 руб. как в первой половине сезона, так и во второй, цена абонемента - на 50%.

На протяжении всего прошлого сезона болельщики в соцсетях «Факела» удивлялись низкой стоимости абонементов в сравнении с другими участниками РПЛ. В некоторых комментариях они отмечали, что готовы покупать билеты дороже, чтобы «поддержать родной клуб».

Ранее РПЛ опубликовала расписание матчей «Факела» в следующем сезоне. Первая игра состоится уже в конце июля, в ней воронежские футболисты сразятся с ФК «Ростов».

Как «Факел» сохранил место в Российской премьер-лиге, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова