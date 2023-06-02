Воронежский ФК «Факел» отчитался о прибыли в 127,4 млн рублей за 2022 год

Воронежская ассоциация футбольный клуб «Факел» по итогам 2022 года показала чистую прибыль до налогообложения в 127,4 млн руб. Это следует из ключевых финансовых показателей клуба, которые 1 июня опубликовал Российский футбольный союз (РФС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Пауков Фото: Никита Пауков

Согласно раскрытым данным, доходы «Факела» в дни матчей составили 71,8 млн руб., коммерческие доходы - 84,2 млн руб., поступления от организаторов соревнований 272,6 млн руб., «прочие операционные доходы» - 378,8 млн руб., а всего доходы превысили 807 млн руб. Операционные расходы «Факела» за указанный период составили 665,8 млн руб., в их числе на недвижимость и спортивные объекты - 31,2 млн руб.

Оборотные активы клуба оцениваются в 195 млн руб., а внеоборотные активы - в 47,2 млн руб., кредиторская задолженность - 63,4 млн руб. Расходы на развитие молодежного футбола в команде составили 65,8 млн руб.

В РФС напомнили, что в соответствии с правилами УЕФА по лицензированию и финансовому «фэйр-плей» раскрывается финансовая информация отечественных клубов на основании данных, представленных ими при прохождении лицензирования. В РФС считают, что такая отчетность позволяет оценить основные характеристики клуба, понять его текущее финансовое положение и перспективы развития. В документе представлены консолидированные и комбинированные данные, которые включают в себя клуб, академию и прочую деятельность, в том числе связанную с содержанием или арендой, а у некоторых и с реконструкцией стадиона.

По итогам 2021 года «Факел» отчитывался о прибыли до налогообложения в размере 327 тыс. руб.

Владимир Зоркий