В Белгородской области из-за обстрелов повреждены дома и инфраструктура

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об очередном обстреле приграничных территорий со стороны Украины. На этот раз снаряды упали в Валуйском городском округе и Краснояружском районе.

Пострадавших в результате обстрелов нет, но есть повреждения. В валуйских хуторе Леоновка и селе Казначеевка осколки снаряда выбили окна в двух домовладениях. В Казначеевке также повреждена водонапорная башня. В Краснояружском районе в селе Илек-Пеньковка под обстрел попала линия электропередачи. На местах работают аварийные и оперативные службы.

Власти Белгородской области ранее сообщили, что за последние сутки обстрелам со стороны Украины подверглись четыре района региона. После срабатывания системы противовоздушной обороны в поселке Разумное Белгородского района выбило окна в одном многоквартирном доме, также повреждены восемь домов, четыре автомобиля и линия электропередачи.

В Валуйском городском округе в результате обстрела погиб человек. По погранпункту в Шебекино было выпущено шесть минометных снарядов и десять гранатометных, а по соседним хутору Панков и селу Середа — десять «Градов» и три минометных снаряда.

Ранее глава Белгородской области оценил более чем в 20 млрд руб. стоимость восстановления поврежденного жилья и различных зданий. За прошлый год различные разрушения зафиксированы более чем в 3 тыс. домов.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж