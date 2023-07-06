Над Белгородом сработала система ПВО

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к городу сбито несколько воздушных целей.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение крыши в одном частном домовладении. Оперативные и аварийные службы на месте, идет подворовый обход»,— рассказал чиновник в своем Telegram-канале. Он не уточнил, сколько целей было сбито.

В последний раз система ПВО срабатывала над Белгородом во вторник, 4 июля. Пострадавших и повреждений не было.

Белгородская область с начала специальной военной операции подвергается обстрелам со стороны Украины, которые приводят к гибели и ранениям людей и разрушению домов и различных зданий. Сегодня, 6 июля, в результате очередной атаки на Валуйский городской округ погиб мужчина. По недавним подсчетам властей, на восстановление разрушенной инфраструктуры и жилья может потребоваться более 20 млрд руб.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж