Раненный при обстреле белгородец умер в машине скорой помощи

Мужчина, который получил ранение в сегодняшнем обстреле Валуйского городского округа, скончался в машине скорой помощи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, полученные мужчиной раны были несовместимы с жизнью. Ранее он уточнял, что житель села Новопетровка получил проникающее осколочное ранение брюшной полости.

Валуйский городской округ Белгородской области в последние дни подвергается интенсивным обстрелам со стороны Украины. Вчера, 5 июня, в городе Валуйки ранение получила местная жительница. Женщине оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение. За последние сутки по селу Новопетровка выпущено шесть минометных снарядов, по селу Вериговка — десять артиллерийских снарядов. Обошлось без последствий и пострадавших. Также в селе Карабаново Валуйского округа зафиксировано десять прилетов при минометном обстреле.

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Сергей Толмачев, Воронеж