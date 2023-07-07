Владимир Зеленский прибыл в Словакию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Братиславу на встречу с президентом Людовитом Одором и председателем Национального совета Борисом Колларом. Об этом Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Radovan Stoklasa, Reuters Фото: Radovan Stoklasa, Reuters

Господин Зеленский рассказал, что на встрече речь пойдет о «конкретной оборонной поддержке и евроатлантической интеграции Украины», а также о предстоящем саммите НАТО. Во время визита он также планирует обсудить «формулу мира» и энергетическую безопасность. Украинская «формула мира» предполагает передачу Украине территорий в границах 1991 года и выплату репараций.

Накануне президент Украины посетил Чехию, куда он прибыл из Болгарии. Сегодня, 7 июля, у него запланирован визит в Турцию. 11–12 июля в Вильнюсе состоится саммит лидеров стран НАТО. За несколько дней до саммита Владимир Зеленский отправился в зарубежное турне.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Контрнаступает время решений».

Полина Мотызлевская