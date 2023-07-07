Кремль допустил введение санкций против «Нафтогаза»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что РФ введет санкции против украинской компании «Нафтогаз», которая занимается транзитом российского газа в Европу. Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер допустил введение санкций против «Нафтогаза», если компания продолжит «недобросовестные действия».

На вопрос, рассматривается ли введение санкций против «Нафтогаза», пресс-секретарь сказал: «Конечно». «Это же было достаточно аргументированное заявление главы "Газпрома", там были изложены причины, почему такая возможность не исключена»,— отметил он.

Господин Миллер пояснил, что под недобросовестными действиями «Нафтогаза» он имеет ввиду, в частности, «надуманные попытки» продолжить арбитражные разбирательства в Европе, многомиллиардный иск в США и нарушения условий контракта.

В апреле суд в Гааге обязал Россию выплатить $5 млрд компенсации «Нафтогазу» за объекты в Крыму, которые госкомпания потеряла после вхождения полуострова в состав РФ в 2014 году. «Нафтогаз» в июне подал иск в США к России о взыскании $5 млрд, так как Москва «добровольно не оплатила средства, предусмотренные решением арбитража». Кремль сообщал, что Россия рассмотрит варианты обеспечения своих прав в этой ситуации.

Эрдни Кагалтынов