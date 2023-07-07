У Крымского моста со стороны Кубани сформировалась новая пробка

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края сформировался новый затор. Сведения об этом фиксирует сервис «Яндекс Карты».
Фото: «Яндекс.Карты»
Протяженность затора составляет немногим более 2 км. Движение наименее интенсивно непосредственно у пунктов досмотра.
Ранее на протяжении нескольких дней пробки на переезд достигали 10 км, а время ожидания проезда могло затянуться на пять часов. Очередь удалось ликвидировать к середине текущей недели, однако губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразил мнение, что пробки могут увеличиться уже к выходным.
Для разгрузки направления президент России Владимир Путин предложил использовать альтернативный маршрут через новые регионы РФ, а также задействовать военные десантные корабли на Керченской паромной переправе.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram