Автомобильная пробка на Крымский мост со стороны Кубани ликвидирована

Автомобильной очереди у въезда на Крымский мост со стороны Краснодарского края нет. Об этом сообщил глава министерства транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы министерства транспорта Крыма Николая Лукашенко Фото: Telegram-канал главы министерства транспорта Крыма Николая Лукашенко

На утро 5 июля протяженность пробки составляла около двух километров.

Плотный затор протяженностью около 13 км сформировался 1 июля. Пробка продержалась несколько дней. Время ожидания проезда со стороны Краснодарского края достигало 5 часов. Для разгрузки направления был предложен альтернативный проезд, а также усиление работы Керченской паромной переправы с помощью военных десантных кораблей. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что затор может сформироваться вновь к началу выходных дней.

Анастасия Донскова

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