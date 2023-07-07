Из свежей почты

Вероника Поликарпова, 9 лет, детский церебральный паралич, эпилепсия, требуется лечение. 145 295 руб.

Внимание! Цена лечения 241 295 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 20 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Владимир» соберут 26 тыс. руб.

Вероника родилась раньше срока, отставала в развитии, и в восемь месяцев ей поставили диагноз ДЦП. А четыре года назад произошел приступ эпилепсии. С тех пор дочка принимает противосудорожные препараты, и приступы больше не повторялись. Но на реабилитацию нас почти никуда не брали, опасались судорог. Помочь взялись только в Институте медтехнологий (ИМТ) в Москве, и Вероника начала развиваться. Лечение нужно продолжить, но мне одной с оплатой не справиться. Валерия Поликарпова, Владимирская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Девочке требуется госпитализация, нужно скорректировать тонус мышц, увеличить объем движений, улучшить координацию, развить речь».

Миша Соболев, 11 лет, сахарный диабет 1-го типа, требуются датчики для системы непрерывного мониторинга глюкозы. 142 748 руб.

Внимание! Цена датчиков на год 176 748 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 10 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Калининград» соберут 24 тыс. руб.

Шесть лет назад у Миши обнаружили диабет, сразу начали вводить инсулин. Четыре года делали уколы шприц-ручками, но с их помощью нельзя было рассчитать нужную дозу. Нам стало легче, когда сыну установили инсулиновую помпу, но для измерения уровня сахара приходилось постоянно прокалывать пальцы. Тогда я приобрела систему непрерывного мониторинга глюкозы. Для ее работы нужны датчики, но покупать их я не в силах. Ирина Соболева, Калининградская область

Детский эндокринолог медицинского центра «Неболейка» Виктория Эльзессер (Калининград): «У Миши сахарный диабет 1-го типа, учитывая нестабильное течение болезни, ребенку требуется постоянный мониторинг глюкозы».

Мирон Ковалев, 5 месяцев, врожденная деформация черепа, спасет операция, требуются титановые пластины. 161 822 руб.

Внимание! Цена пластин 549 822 руб. Родители Мирона собрали 200 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 170 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Пермь» соберут 18 тыс. руб.

Когда Мирон родился, я сразу заметила, что лоб у него слишком выпуклый и выдается вперед. На консультации у хирурга Морозовской детской больницы в Москве врач назвал это опасным нарушением, грозящим тяжелыми последствиями. Необходима операция, и ее надо сделать в ближайшее время, пока кости еще мягкие. Саму операцию проведут по ОМС, но титановые пластины для нее надо оплатить. Мы смогли собрать лишь часть суммы. Помогите! Наталия Шатиришвили, Пермский край

Челюстно-лицевой хирург Морозовской детской городской клинической больницы Игорь Глязер (Москва): «Ребенку требуется операция, в ходе которой будут скорректированы форма и объем черепа. Мальчик сможет нормально расти и развиваться».

Аслан Назаров, 6 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 153 638 руб.

Внимание! Цена лечения 550 638 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. ООО «Ни Хао Партс» — 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 280 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Лотос» соберут 17 тыс. руб.

Сын родился с переломом ключицы, в полтора месяца случился перелом бедра. А через полгода у Аслана обнаружили следы множества ранее заживших переломов. Мы обратились в московскую клинику GMS, там сыну диагностировали несовершенный остеогенез, назначили лечение. В результате Аслан окреп, начал активно двигаться. Переломы стали редкими, последний случился в октябре 2022 года — сломалась правая голень. Ему необходима операция, а пока нужно продолжить лечение, и я вновь прошу вашей помощи. Нургуль Назарова, Астраханская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Татьяна Хасянова: «У Аслана редкий и тяжелый тип несовершенного остеогенеза. Благодаря лечению плотность костей повысилась, но еще не достигла оптимальных показателей. Лечение и реабилитацию необходимо продолжить».

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