Ярославская природоохранная прокуратура выявила источник сброса стоков в Которосль

Проверка ярославской природоохранной прокуратуры установила, что источником возможного загрязнения Которосли могут быть работы по очистке русла реки. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в Ярославской природоохранной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Рывкин Фото: Виктор Рывкин

Выездная проверка прокуратуры и специалистов Росприроднадзора состоялась после публикаций в СМИ и социальных сетях. «Ъ-Ярославль» цитировал главу Росприроднадзора Светлану Родионову, которая рассказала о жалобах жителей на «маслянистую пленку» на поверхности Которосли, «сильный запах нефтепродуктов» и о «загрязняющих веществах», которые попали в реку «в месте сброса стоков».

Как отметили в прокуратуре, в указанном в материалах СМИ месте ФГБВУ «Центррегионводхоз» ведет мероприятия по очистке дна Которосли.

«В соответствии с проектной документацией на прилегающей к водному объекту территории сформировано четыре карты намыва, которые используются для обезвоживания и просушки донных отложений. Отстоявшаяся вода возвращается в реку Которосль через водосбросные колодцы. В ходе проверки по состоянию на 1 июля осуществлялся сброс воды с одной карты намыва»,— рассказали в природоохранной прокуратуре.

Работы на объекте ведут три филиала ФГБВУ «Центррегионводхоз». Как рассказали «Ъ-Ярославль» в одном из филиалов «Защитные сооружения Костромской низины», который на месте сам не работает, но проверяет работы на соответствие ПСД и контролирует их ход, мероприятия по очистке участка Которосли идут с сентября 2022 года и близки к завершению. Проект профинансирован из федерального бюджета, а его целью названа ликвидация заиления Которосли и предотвращение истощения водного объекта.

Как пояснил директор филиала ФГБВУ «Защитные сооружения Костромской низины» Дмитрий Красавин, основной объем работ выполняют специалисты филиала ФГБВУ «Верхнеобьрегионводхоз», которые имеют «значительный опыт реализации подобных мероприятий на сибирских реках». На месте установлен многофункциональный земснаряд, который извлекает донные отложения с последующим их переносом на карты намыва. Технология, применяемая как в России, так и за рубежом, предполагает, что твердые фракции оседают на дно карты, а очищенная таким образом вода возвращается в Которосль.

«В минувшую субботу на объекте произошел инцидент, выразившийся в попадании, предположительно, загрязняющих веществ в реку Которосль. Вероятнее всего, при разработке донных отложений, земснаряд зацепил скопление отходов производства, накопленных за длительный период работы красноперекопских промышленных предприятий, осуществлявших сбросы. Работы на объекте были остановлены»,— сообщил Дмитрий Красавин.

И заказчик работ, и представители природоохранной прокуратуры подчеркивают, что ожидают результата по пробам воды, отобранным сразу после инцидента. Анализ воды должен показать, имело ли место загрязнение.

«Для проверки доводов о загрязнении водного объекта специализированной лабораторией отобраны пробы сбрасываемой воды и пробы из самого водного объекта. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— подчеркнули в Ярославской природоохранной прокуратуре.

Алла Чижова