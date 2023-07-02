Глава Росприроднадзора требует прекратить сброс стоков в Которосль в Ярославле

В Ярославле в реку Которосль попадают загрязняющие вещества, имеющие запах нефтепродуктов. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Вконтакте» / Victor Ryvkin Фото: «Вконтакте» / Victor Ryvkin

По словам госпожи Радионовой, ярославцы жаловались, что берег Которосли покрылся маслянистой пленкой и появился сильный запах нефтепродуктов. Сообщения о загрязнении реки появились и в соцсетях: сброс загрязняющих веществ шел в 2 км от впадения Которосли в Волгу. Место загрязнения, расположенное недалеко от центра города, проверили сотрудники Росприроднадзора и Центра лабораторного анализа и технических измерений.

«Выяснилось, что загрязняющие вещества попали в воду в месте сброса стоков. Мы потребовали прекратить сброс. Отобраны пробы выше и ниже по течению реки. Изучаем разрешительные документы и рассчитываем ущерб»,— сообщила Светлана Родионова. Она пояснила, что нарушителя привлекут к ответственности.

Алла Чижова