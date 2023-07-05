Минюст внес Всемирный фонд природы в список нежелательных организаций

Министерство юстиции включило Всемирный фонд природы (ранее WWF России) в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Организация внесена в перечень нежелательных организаций на основании решения Генпрокуратуры от 20 июня 2023 года. 22 июня в связи с этим решением Всемирный фонд природы (признан в РФ иностранным агентом) прекратил отношения с международным World Wide Fund for Nature (World Wildlife Fund, WWF). Организация также остановила действие соглашения об использовании логотипа «Панда» и аббревиатуры WWF.

Генпрокуратура объясняла свое решение тем, что организация «формирует экономические угрозы» для России, в том числе мешает планам правительства по промышленному освоению Арктики. Отмечалось, что Всемирный фонд природы под видом природоохранной деятельности пытается «перенести трассы Северного морского пути в сторону экономической зоны США».

В реестр иностранных агентов Минюста Всемирный фонд природы был включен 10 марта. Представители WWF заявили «Ъ», что будут добиваться пересмотра решения в судебном порядке. 21 июня природоохранные и экологические организации и общественные объединения направили письмо Владимиру Путину с просьбой отменить решение о внесении организации в реестр иностранных агентов.

Сейчас в перечне Минюста насчитывается 91 нежелательная организация. Среди них две экологические — Greenpeace и фонд «Беллона». Сегодня Генпрокуратура признала нежелательной деятельность The Altai Project. В перечень Минюста она еще не внесена. За сотрудничество с нежелательной организацией предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

Полина Мотызлевская