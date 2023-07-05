Google перестала так часто показывать результаты из Twitter из-за новой политики компании

Американская корпорация Google больше не может так часто показывать в поисковой выдаче твиты из-за того, что Twitter ограничила доступ к поисковым сканерам Google. Об этом компания сообщила в Twitter.

По словам представителя Google, «мы в курсе того, что Twitter.com ограничила нам возможности по сканированию сайта, это повлияло на нашу возможность отображать твиты и страницы с сайта в результатах поиска. У интернет-ресурсов есть контроль над тем, могут ли поисковые сканеры видеть контент на них».

Ранее Twitter вызвала неоднозначную реакцию, когда ограничила число доступных к просмотру твитов, а также запретила просмотр Twitter незарегистрированным пользователям. Пользователи стали переходить на похожие по функционалу платформы, из-за чего, например, Bluesky была вынуждена прекратить прием новых участников из-за технических ограничений.

Также завтра, 6 июля, американская корпорация Meta (признана экстремистской и запрещена в России) собирается выпустить свой аналог Twitter под название Threads. Ранее именно желание Meta сделать свой клон Twitter привело к разговорам о возможном поединке между главой Meta Марком Цукербергом и владельцем Twitter Илоном Маском.

Евгений Федуненко