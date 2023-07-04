Клон Twitter от Meta под названием Threads может выйти 6 июля

Американская корпорация Meta (признана экстремистской и запрещена в России) собирается 6 июля выпустить приложение Threads, по функционалу и интерфейсу напоминающее Twitter. Пользователи смогут авторизоваться на новой площадке через аккаунт Instagram.

В компании отмечают, что в Threads пользователи смогут общаться на актуальные темы, находить блогеров из Instagram и переписываться с ними, а также делиться идеями и творчеством. Как выяснили в The Verge, на одном из внутренних совещаний Meta в компании заявили, что сейчас «есть запрос от авторов и публичных деятелей на платформу с адекватным руководством».

Ранее именно желание Facebook сделать свой клон Twitter привело к разговорам о возможном поединке между главой Facebook Марком Цукербергом и владельцем Twitter Илоном Маском. Twitter вызвал неоднозначную реакцию, когда ограничил число доступных к просмотру твитов. Пользователи стали переходить на похожие по функционалу платформы, из-за чего, например, Bluesky была вынуждена прекратить прием новых участников из-за технических ограничений.

Евгений Федуненко