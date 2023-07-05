Финансиста ВСУ вычислили по спутниковой связи

В аэропорту Екатеринбурга сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который, по данным силовиков, финансировал вооруженные силы Украины. Кроме того, по информации «Ъ», он пытался купить за рубежом спутниковую систему Starlink, которую украинская армия могла использовать для передачи координат расположения вооруженных сил РФ. Обвиняемый родился на Украине и, по словам источника, оказывал помощь ВСУ «регулярно» и «осознанно». Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы по статье о государственной измене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

О задержании в аэропорту Кольцово 39-летнего гражданина РФ, уроженца Украины, обвиняемого в госизмене, пресс-служба УФСБ по Свердловской области сообщила в среду, 5 июля. При этом, по данным «Ъ», операция силовиков прошла еще в конце июня, когда обвиняемый пытался пересечь российскую границу. Мужчину задержали сотрудники региональных спецслужб и пограничного управления ФСБ по Челябинской области.

По данным силовиков, россиянин переводил деньги на банковский счет, используемый для сбора средств в поддержку ВСУ. Он также совершил «конкретные действия», направленные на приобретение в интересах артиллерийских подразделений украинской армии оборудования спутниковой связи, с помощью которого можно было бы передавать координаты расположения вооруженных сил РФ. По данным источника «Ъ», речь идет о спутниковой системе Starlink, которую он пытался купить за рубежом.

Собеседник «Ъ» добавил, что обвиняемый родился на территории Украины, однако впоследствии переехал в Россию, получив здесь гражданство. Мужчина занимался бизнесом и еще до начала специальной военной операции на Украине перебрался за рубеж.

Он имел стабильный доход и деловые связи в Европе, которые впоследствии использовал в противоправной деятельности. Собеседник добавил, что мужчина оказывал помощь ВСУ «регулярно» и «осознанно».

Пресс-служба УФСБ сообщила, что расследуется дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас по решению суда он находится под стражей. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

С начала года в России был возбужден ряд уголовных дел о финансировании ВСУ. Одно из самых громких за последнее время — дело находящегося в розыске владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка, который, по версии СКР, финансировал ВСУ. Ему инкриминируют содействие террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Силовики считают, что бизнесмен и некие «неустановленные лица» в период с февраля по апрель 2022 года организовали перечисление военнослужащим украинских армии и «иных вооруженных формирований» более 500 млн руб., в том числе «для осуществления террористической деятельности в России».

В конце июня в Бердянске Запорожской области было выявлено подпольное казино, прибыль от которого якобы направлялась на финансирование ВСУ, а в Хабаровском крае мужчину задержали по подозрению в финансировании украинской армии через криптовалюту.

Илья Смирнов, Екатеринбург